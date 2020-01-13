Известный рестлер умер после неудачного приема

54-летний мексиканский рестлер Хесус Альфонсо Уэрта Эскобоза, выступавший под псевдонимом Ла Парка, умер после травм, полученных в результате неудачного прыжка за пределы ринга.

Как сообщает CNN, спортсмен повредил голову и хребет во время одного из рестлерских шоу в октябре, когда врезался в металлическое ограждение. Ему сделали несколько операций, но это не помогло оправиться от полученных повреждений.

Ла Парка COED.com

За несколько дней до смерти у рестлера начались проблемы с почками, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но это имело лишь временный эффект.

Ла Парка начал свою карьеру в 1987 году и более 20 лет ездил в туры по Мексике, став известным благодаря своей маске и костюмам скелета.

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