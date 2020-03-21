Знаменитая украинская девушка-боец смешанных единоборств (ММА) Марина Мороз (9-3) выложила фото с больницы после боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Бразилии.

Наша соотечественница запечатлена в кадре, лежащей на больничной кровати с огромной кровавой раной на голове. При этом 28-летняя уроженка Вольногорска не унывает, демонстрируя всем флаг Украины.

На втором видео девушка показала, как ей оказывают первую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Марины против местной спортсменки Майры Буэно Силвы (5-0) закончился победой единогласным решением судей.

В этом поединке наша соотечественница установила новый рекорд UFC по количеству ударов в 3-раундовом поединке в наилегчайшем весе – 139.

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