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21 марта • обновлено в 14:17
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Избитая рекордсменка UFC Марина Мороз развернула в больнице флаг Украины

6.2т
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Знаменитая украинская девушка-боец смешанных единоборств (ММА) Марина Мороз (9-3) выложила фото с больницы после боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Бразилии.

Наша соотечественница запечатлена в кадре, лежащей на больничной кровати с огромной кровавой раной на голове. При этом 28-летняя уроженка Вольногорска не унывает, демонстрируя всем флаг Украины.

#ironlady #att #florida #ukraina #mma

Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

На втором видео девушка показала, как ей оказывают первую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Марины против местной спортсменки Майры Буэно Силвы (5-0) закончился победой единогласным решением судей.

В этом поединке наша соотечественница установила новый рекорд UFC по количеству ударов в 3-раундовом поединке в наилегчайшем весе – 139.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Персона
Марина Мороз
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
так выглядит щирая славянка-украинка? кто знает?
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Девочка! На фига тебе нужен такой спорт? Но ты - молодец! Поздравляю с победой!
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