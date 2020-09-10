Иранская модель сенсационно выиграла крупнейший турнир по покеру

Модель, иллюзионист, обладательница нескольких титулов конкурсов красоты, а с 2017 года и профессиональный игрок в покер Мелика Разави стала победительницей женского турнира на главном покерном чемпионате года – World Series of Poker (WSOP).

31-летняя красавица принесла вторую в истории (спустя 17 лет) победу на Мировой Серии покера своей стране – Ирану.

Мелике покорился нокаут-турнир WSOP Event #82 Beat the Pros. Инстаблогерша с аудиторией 587 тысяч подписчиков стала сильнейшей из 2024 участников и выиграла $239 180 призовых.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая модель Playboy Джессика Лопес пообещала полностью раздеться, если ее любимый футбольный клуб "Челси" выиграет Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

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