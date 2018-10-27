"Игры непокоренных": медальный зачет Украины

Сборная Украины успешно выступила на "Играх непокоренных", которые проходили в Сиднее с 20 по 27 октября. Наши спортсмены завоевали 20 медалей – 7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовых.

Награды высшей пробы в копилку украинской команды принесли гребцы на тренажерах Сергей Ильницкий и Александр Белобоков, команда стрелков в составе Майи Москвич, Сергея Шимчака и Андрея Усача, пауэрлифтер Александр Гавриленко, и легкоатлеты Богдан Оксентюк и Василий Омельченко. Кроме того, в категории "женщины-новачки" Майя Москвич выиграла еще одно "золото" в стрельбе из лука.

Серебряные медали турнира завоевали легкоатлет Василий Омельченко, толкатель ядра Александр Белобоков, лучник Александр Зозуляк, пловцы Богдан Оксентюк и Виктор Шинкарук и пауэрлифтер Евгений Алексеенко. Также по две награды в копилку сборной принесли атлет Юрий Дмитренко и пловец Владимир Король.

Бронзовыми призерами соревнований стали пловцы Владимир Король и Богдан Оксентюк, а также велогонщик Денис Фищук.

Как сообщал OBOZREVATEL, мариуполец Александр Белобоков угодил в громкий скандал на "Играх непокоренных".