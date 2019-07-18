Игрока сборной России поймали на кокаине

Эк–игрок сборной России Павел Мороз, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин, дисквалифицирован на 1,5 года.

Положительный результат дала допинг-проба Мороза, которую он сдал в октябре 2018 года после матча чемпионата России. Наказание вступило в силу с 12 ноября 2018 года.

Павел Мороз

32-летний спортсмен выступал за ведущие российские клубы, а также играл в Южной Корее. За сборную России он сыграл 22 матча.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразилец Марио Жардел – экс-форвард португальских клубов "Порту","Спортинг", турецкого "Галатасарая" и других именитых команд, признался в употреблении наркотиков.

"Я пришел в мир наркотиков из любопытства, когда выступал в Европе. Встретил в тот период своей жизни некоторых людей, которые и предложили мне попробовать препараты. В отпуске я регулярно принимал наркотики, ведь во время сезона мешал допинг-контроль", — цитирует футболиста Marca.

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