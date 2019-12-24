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24 декабря • обновлено в 13:22
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"Хорошо заплатят": Кадыров сделал заявление о бое против Емельяненко

1.5т
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Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что сможет победить российского тяжеловеса Александра Емельяненко в поединке.

Ранее Кадыров записал видео, на котором вызывает на бой Емельяненко. В интервью ТАСС политик подтвердил намерение сразиться с 38-летним тяжеловесом.

Рамзан Кадыров – Александр Емельяненко

Рамзан Кадыров – Александр Емельяненко

stuki-druki.com

"Я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что выиграю, проиграть точно не хочу. Мы с ним созванивались, он только что мне звонил, мы договорились, что переговорим по этому поводу, посмотрим, о чем договоримся. Пошла такая мода в спорте – все кому не лень вызывают Сашу на бой, и я тоже решил вызвать его. Я на самом деле сделал это с иронией, чтобы посмотрели те люди, которые вызывают его на разные бои. Считаю, что Александр Емельяненко очень хороший боец, я видел, как он тренируется, стоял с ним на спаррингах, у него очень хорошие данные. Если клуб "Ахмат", Лига АСА, Федерация бокса хорошо заплатят – заработаем деньги", – заявил Кадыров.

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Боец Кадырова жестко нокаутировал Емельяненко - в сети всплыло видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко добыл победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в самом ожидаемом бою года в России.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Рамзан Кадыров Александр Емельяненко
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
ЧТО ОН НЮХАЕТ???
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