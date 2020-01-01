Европа аплодирует! Хит-парад спортивных событий Украины 2019 года

Украинский спорт во истину парадоксален - вроде везде проблемы и разруха инфраструктуры, но украинцы не перестают побеждать. При чем, громко и со вкусом.

Сказать кому в начале 2019-го, что Украина выйдет на футбольный Евро-2020, попутно обыграв Португалию, обзаведется новыми историческими рекордами на других ЧМ и ЧЕ или обзаведется полноценным кубком мира, - получить разве что "палец у виска". Впрочем, блеск золота в руках украинцев не обманывает.

OBOZREVATEL подытоживает спортивный год в 2019-м, вспоминая наилучшие события украинского спорта и определяя, кто уверенно стал самым топовым, а кто просто взорвал умы и сердца своих болельщиков. И да, топ-9, а не топ-10 - почтим все же уходящий 2019-й своеобразной "девяткой".

КТО И ЧТО ПОПАЛИ В НАШ ТОП-9

Победа Дмитрия Пидручного на чемпионате мира по биатлону

Выход сборной Украины на Евро-2020

Историческая победа сборной Украины над действующий чемпионом Европы - Португалией

Выигрыш сборной Украины (U-20) на чемпионате мира 2019

"Серебро" украинцев команды U-23 на чемпионате мира по баскетболу 3х3

Исторический прорыв Украины в волейболе на Евро-2019

Победа и рекорд Дарьи Белодед на чемпионате мира по дзюдо

Признание украинки Анджелики Терлюги лучшей каратисткой мира

Второй подряд финал Итогового турнира Свитолиной и новое достижение украинского тенниса

Сборная Украины по пути на Евро-2020 обыграла действующего чемпиона Европы

БЫСТРЕНЬКО ПРИПОМИНАЕМ - КТО, ЧТО И ГДЕ ДОБИЛСЯ И ВЫИГРАЛ?

Украинские сборные в 2019-м постарались на славу. Хоть и молодежный, но все же кубок мира добыла сборная Украины U-20 летом в Польше. Команда Александра Петракова изначально считалась в числе аутсайдеров первенства, но в итоге не проиграла ни одного матча на турнире и взяла "золото". Взрослая же футбольная сборная хоть и не выиграла медалей, но ее успех не менее значимый - путевка на Евро-2020, которую Украина впервые в истории добыла с первого места в группе с рядом рекордов. При этом попутно повержены действующие чемпионы Европы - Португалия.

Запомнится год и сборным Украины по баскетболу 3х3 (U-23) и взрослой по волейболу. Баскетболисты в первой половине 2019-го провели отличную работу, заслуженно добравшись до финала своего ЧМ и взяв "серебро". А волейболисты сделали настоящий прорыв на ЧЕ, впервые в истории Украины добравшись до 1/4 финала Евро.

Элина Свитолина второй год кряду дошла до финала Итогового турнира

Если говорить об индивидуальных достижениях, то здесь золотой блеск медалей еще ярче. Чего стоит только Дарья Белодед на ЧМ-2019 - вторая подряд победа на чемпионате мира с рядом возрастных рекордов. Не хуже был и Дмитрий Пидручный - золото ЧМ в ярком стиле, когда в соперниках был повержен сам Йоханнес Бе! А господство в мировом карате установила Анджелика Терлюга - она стала лучшей в мировой Премьер-лиге и добилась признание как лучшая каратистка всех времен! Об Элине Свитолиной лишний раз напоминать на приходится - второй кряду финал Итогового турнира с серией в 10 побед кряду и установленный рекорд украинского тенниса.

КАКИЕ ПРИ ЭТОМ УСТАНОВЛЕНЫ РЕКОРДЫ?

Сборная Украины по футболу вышла на Евро с лучшими показателями в своей истории и впервые победила действующего чемпиона Европы

Юниорская сборная Украины стала первой командой в истории страны, выигравшей ЧМ на юношески-молодежном уровне (в возрастных категориях от U-17 до U-21)

Дарья Белодед - самая молодая двукратная победительница ЧМ (18 лет) и единственный дзюдоист Украины, кто когда-либо дважды кряду побеждал на чемпионатах мира

Дмитрий Пидручный – первый украинский биатлонист, завоевавший "золото" чемпионата мира

Элина Свитолина сделала серию в 10 побед кряду в матчах Итоговых турниров (в период трех соревнований, 2017, 2018 и 2019 годов) - это рекорд для Украины и второй результат в истории самого турнира (больше только у легендарной Серены Ульямс, 16 матчей)

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КАКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ СТАЛО САМЫМ МАСШТАБНЫМ ДЛЯ УКРАИНЫ?

Конечно, в данном случае тяжело сравнивать победы и достижения - разные виды спорта, разные критерии побед, разные турниры и региональные масштабы. Но что стало самым наилучшим для Украины?

Дмитрий Пидручный (в центре) с "золотом" чемпионата мира, переиграв самого Йоханнеса Бе

Здесь, пожалуй, выделим только одну золотую медаль и чисто победу - золото Дмитрия Пидручного на чемпионате мира. Капитан сборной Украины долго шел к этой победе и в результате очень ярко выстрелил в пасьюте ЧМ, при этом добыв свою первую индивидуальную награду ЧМ в карьере. Но для Украины более важной стала не сама медаль Пидручного как награда, а эффект от ее завоевания - она стала глотком свежего воздуха для украинского биатлона, который с каждым годом все больше захлебывается.

После победы Пидручного на ЧМ в Украине снова глубоко подняли организационные проблемы биатлона в стране и его общее состояние, а особенно все трудности инфраструктуры и разруху недавно лучшей базы в Украине. В итоге это стало толчком до завершения постройки новой биатлонной базы национального масштаба в Буковеле.

Еще два самых-самых достижения, которыми Украина гордилась в 2019-м более всего - выход футбольной сборной на Евро и рекорд на ЧЕ волейбольной сборной. Да, путевка на Евро-2020 - всего лишь место в финальном турнире, но для футбольной Украины это стало настоящим возрождением и переходом на следующий уровень. У нас появилась сборная, которая может бросить вызов (и успешно) любой команде Европы, уверенно добывает победы и выигрывает квалификацию, а также дерзко встречает (и обыгрывает) Португалию во главе с Роналду. Выход на Евро - не просто попадание на футбольный турнир, а действительно новая страница в истории украинского футбола.

Нынешнее поколение сборной Украины - одно из лучших в истории команды

Что же касается достижения волейболистов, то по рангу оно куда скромнее медальных зачетов, но вместе с этим маломасштабные виды спорта в Украине воспрянули. Выход сборной в 1/4-ю Евро-2019 показал, что в любом состоянии можно найти правильный подход, выстроить систему и постепенно добиваться результата. Достаточно просто умно аккумулировать все усилия на дело, найти квалифицированного тренера (и довериться ему), и грызть землю. К тому же, подвиг волейболистов напоминает - с иностранными специалистами можно и нужно работать в Украине, пример латвийского тренера Угиса Крастьинша доказывает.

КАКИЕ ПОБЕДЫ САМЫЕ НЕОЖИДАННЫЕ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ?

Здесь однозначно - "золотое" выступление юниорской сборной Украины на ЧМ-2019. Вдуматься только - Украина выиграла чемпионат мира, при чем не проиграв ни одного матча на турнире!!! При этом ранее 20-летние "сине-желтые" никогда не доходили дальше 1/8-й, а тут - сразу финал и победа. Это при том, что на сам турнир команда Петракова отправилась не с идеальным балансом, основного вратаря Андрея Лунина выдергивали по ходу турнира (а потом чартерным самолетом быстро возвращали назад), а сам Петраков до конца не верил в победу. Но чудеса случаются.

Молодежная сборная Украины (U-20) выиграла чемпионат мира в статусе аутсайдера турнира

Ну и еще раз волейбол - сборная Украины летом поставила всех на уши. Сборная страны, где в национальном чемпионате только 8 команд, и лишь 2 из них более-менее серьезного уровня, феерит на чемпионате Европы! При этом ранее Украина выходила в плей-офф Евро лишь дважды, и дело было аж в 1993-м и 1997 годах! И теперь спустя 22 года мы снова в топах!

КАК УСПЕХИ ОЗОЛОТИЛИ СВОИХ ТВОРЦОВ?

Большие победы - большие деньги. В мире нынешнего спорта это один из главных принципов, благодаря которому спортсмены зачастую становятся миллионерами побольше многих бизнесменов. Топовые украинские спортсмены в 2019-м тоже не остались обиженными и хорошо пополнили свой кошелек.

Если говорить о личностях, то наиболее в 2019-м прибавила свой кошелек Элина Свитлина. Топ-теннисистка одного из самых зажиточных видов спорта за год получила 6,126 млн. долларов (без вычета налогов)! Только за попадание в финал Итогового турнира украинка получила призовые в 2,4 млн. долларов.

Элина Свитолина

Тягаться с Элиной по цифрам по одиночку не смог никто, только командно. Благодаря своим успехам и попаданию на Евро-2020 сборная Украины получила 9,5 млн. евро. На самом ЧЕ команда наверняка заработает еще (даже за ничьи полагаются вознаграждения, не говоря уже за победы и выход в плей-офф), но пока чуть менее 10 млн. евро были разделены между всеми причастными к успеху. Свой миллион долларов (правда, лишь 1) получила также и молодежная футбольная сборная, за победу на чемпионате мира 2019.

Остальные же лишь скромно смотрят на подобные суммы, довольствуясь десятками тысяч евро. Например, два наших чемпиона мира, по биатлону и дзюдо - Пидручный и Белодед - за "золото" получили 25 и 23,3 тыс. евро соответственно. Хотя это призовые лишь за одну медаль, и те же биатлонисты за сезон Кубка и чемпионата мира могут завоевывать до 10-ти (а то и больше) наград разного калибра.

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