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30 марта • обновлено в 21:17
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Хабибу нашли замену в бою против Фергюсона - СМИ

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Боец UFC Джастин Гэтжи может заменить Хабиба Нурмагомедова в поединке против Тони Фергюсона, который запланирован на 18 апреля.

"Тони Фергюсону предложили бой против Джастина Гэтжи, но детали поединка еще не улажены. Кроме того, место проведения события остается неизвестным", – написал известный инсайдер Ариэль Хельвани у себя в Twitter.

Хабиб Нурмагомедов, Дэйна Уайт и Тони Фергюсон

Хабиб Нурмагомедов, Дэйна Уайт и Тони Фергюсон

Напомним, что ранее Нурмагомедов заявил, что из-за закрытия границ России его бой против Фергюсона, вероятно, не состоится. Кроме того, он сообщил, что американцу уже начали искать нового соперника.

Стоит отметить, что это уже пятая попытка организовать поединок между Тони и Хабибом. Предыдущие четыре срывались из-за травм бойцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фергюсон пристыдил Нурмагомедова заявив, что россиянин спрятался от боя с ним.

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Тема
Хабиб - Фергюсон
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон
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