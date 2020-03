Хабибу нашли замену в бою против Фергюсона - СМИ

Боец UFC Джастин Гэтжи может заменить Хабиба Нурмагомедова в поединке против Тони Фергюсона, который запланирован на 18 апреля.

"Тони Фергюсону предложили бой против Джастина Гэтжи, но детали поединка еще не улажены. Кроме того, место проведения события остается неизвестным", – написал известный инсайдер Ариэль Хельвани у себя в Twitter.

