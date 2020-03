Чемпионский бой UFC Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон может быть отменен из-за коронавируса.

Такую возможность допустил президент Объединенного бойцовского чемпионата Дана Уайт, сделав пост в сторис Instagram. Ранее Уайт отрицал такое развитие событий.

Поединок между россиянином и американцем должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. Отметим, что это уже пятая попытка UFC организовать бой.

The gods really don’t want @TeamKhabib vs @TonyFergusonXT to happen 😢