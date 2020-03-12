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12 марта • обновлено в 10:34
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Хабиб - Фергюсон: бой может быть сорван из-за коронавируса

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Чемпионский бой UFC Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон может быть отменен из-за коронавируса.

Такую возможность допустил президент Объединенного бойцовского чемпионата Дана Уайт, сделав пост в сторис Instagram. Ранее Уайт отрицал такое развитие событий.

Бой Хабиб - Фергюсон пытаются провести в пятый раз

Бой Хабиб - Фергюсон пытаются провести в пятый раз

forbes.com

Поединок между россиянином и американцем должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. Отметим, что это уже пятая попытка UFC организовать бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о реванше против Конора МакГрегора, заявив, что дуэль с ирландцем ему интересна лишь с точки зрения шоу, а не спорта.

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Автор
Денис Карпов
Темы
Коронавирус UFC Хабиб - Фергюсон
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон
Место
США Нью-Йорк
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