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7 марта • обновлено в 11:03
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Хабиб устроил провокацию на дуэли взглядов перед боем с Фергюсоном

2.4т
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) на дуэли взглядов перед боем с Тони Фергюсоном (25-3) пнул чемпионский пояс американца.

Во время мероприятия 36-летний Тони положил на пол свой пояс временного чемпиона и предложил Хабибу сделать то же самое, чтобы сравнить чей круче.

Россиянин ударил пояс так, что тот чуть не слетел в зал. После этого, провести традиционную дуэль взглядов не удалось, так как Фергюсон намеревался вступить в драку. Президент UFC Дэйна Уайт и охранники предотвратили потасовку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб проведет защиту титула против Фергюсона в субботу, 18 апреля,

Главный поединок турнира UFC 249 состоится в Нью-Йорке на арене "Барклайс-центр". Уже назван телеканал, который покажет эту встречу.

7 сентября в главному бою турнира UFC 242 в Абу-Даби против Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов добыл 28-ю победу в ММА. Встреча завершилась в третьем раунде, когда россиянин удачно провел удушающий прием.

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Читайте все новости по теме "Хабиб - Фергюсон" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Хабиб - Фергюсон
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон
Место
США
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Комментарии
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Если бы это сделал любимчик вислоухих, ирландский петушок, то статейка бы называлась "Конор жестко пнул пояс Фергюсона и мощно показал кто главный на дуэли взглядов"
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сибирский ватник
сибирский ватник
а вот за это наказывать надо
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