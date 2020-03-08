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8 марта • обновлено в 12:56
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Хабиб согласился на реванш с Конором: названо условие

1.2т
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Команда российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова согласилась на бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

Хабиб - Конор

Хабиб - Конор

"Это возможно лишь в том случае, если Макгрегор проведет поединок против Джастина Гэтжи и одержит победу", - приводит слова менеджера Нурмагомедова Али Абдель-Азиза BJPenn.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018-го МакГрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову. Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.

7 сентября 2019 года в главному бою турнира UFC 242 в Абу-Даби против Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов добыл 28-ю победу в ММА. Встреча завершилась в третьем раунде, когда россиянин удачно провел удушающий прием.

19 января 2020 года Конор победил американца Дональда Ковбоя Серроне (36-14) в первом раунде на турнире UFC 246. Позже появилось видео страшного нокаута.

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Читайте все новости по теме "МакГрегор – Нурмагомедов" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
МакГрегор – Нурмагомедов UFC
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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