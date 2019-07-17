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Хабиб напал на чемпиона UFC и свалил его, применив болевой прием - опубликовано видео

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) легком весе Хабиб Нурмагомедов напал на чемпиона в тяжелом весе UFC Даниэля Кормье во время тренировки в зале АКА.

Россиянин запрыгнул на американца и свалил на настил, после чего взял его на болевой прием.

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В ноябре прошлого года Кормье победил удушающим приемом соотечественника Деррика Льюиса и сохранил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Поединок на турнире UFC 230 состоялся в Нью-Йорке и завершился во втором раунде. Следующий бой Кормье состоится 17 августа против Стипе Миочича на UFC 241 в Анахайме.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября в Лас-Вегасе Конор МакГрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову поединок за титул чемпиона UFC в легком весе. При этом бой ознаменовался грандиозным скандалом: после его остановки россиянин выпрыгнул из клетки и набросился на спарринг-партнера МакГрегора.

7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов проведет титульный бой против американца Дастина Порье.

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Хабиб Нурмагомедов Даниэль Кормье
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