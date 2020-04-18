Одиозный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе боится, что общественности станет известна ее незаконная деятельность в сборной.

"Почему Вяльбе против того, чтобы вы комментировали лыжи? Это вы у нее спросите. Она же всего лишь президент ФЛГР. Я, например, журналист, я задаю вопросы. Эти вопросы, конечно, не нравятся, потому что они там занимаются какими-то темными делишками и прекрасно понимают, что, когда я буду комментировать, я же обо всем расскажу", - заявил Губерниев на канале "Спорт день за днем" в YouTube.

Ранее между Губерниевым и трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой разразился скандал из-за того, что бывшая спортсменка отказалась соблюдать режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса.

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