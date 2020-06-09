Губерниев назвал Ефремова подонком и убийцей после смертельного ДТП

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Журналиста возмутило отсутствие реакция со стороны других артистов, в частности, Ивана Стебунова, который находился в авто, а также то, что Ефремова отпустили под подписку о невыезде.

Telegram-канал Дмитрия Губерниева

"Сергей Захаров после ДТП с Михаилом Ефремовым умер в больнице! Ефремов – подонок и убийца. Отпустили? Почему? В СИЗО убийцу! Стебунов, а ты, г*вно, о чем думал, когда с этим козлом в машине ехал? А? Стебунов? Артисты, а соболезнования хотя бы слабо выразить? Молчат... Цеховая солидарность с убийцей? Тьфу, лицедеи ср*ные. Вам не стыдно?" – написал Губерниев в своей Telegram-канале.

Telegram-канал Дмитрия Губерниева

Как сообщал OBOZREVATEL, актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в Москве вечером 8 июня, в результате которого погиб один человек. Предварительно Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

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