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25 мая • обновлено в 23:05
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Грицай объяснил вызов Усику и призвал украинцев не молчать

1.6т
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Украинский чемпион Европы по борьбе среди молодежи Богдан Грицай выразил надежду на то, что его конфликт с Александром Усик послужит примером для соотечественников.

По словам спортсмена, он пытается показать украинцам, что каждый может что-то изменить в своей стране.

"Я ответил Усику его же словам. Он сначала угрожает диванным критикам. Потом снимается в российском фильме и говорит, что мы триедины... Мне это непонятно. Мы не русские. Мы – украинцы. Я делаю это для того, чтобы люди не молчали, чтобы понимали, что каждый может что-то изменить. Чтоб люди поднимались и делали страну, в которой мы все хотим жить. Чтобы не было российской пропаганды и мы выиграли войну. Я уверен, что так и будет. Мы должны сами творить свое будущее. У нас мало спортсменов, которые мало публично высказывают проукраинскую позицию. А это надо делать", – сказал Грицай в эфире Instagram-канала PLAYPRO.

Как сообщал OBOZREVATEL, Богдан Грицай вызвал Александра Усика на бой без правил после того, как боксер вместе со своим кумом Василием Ломаченко заявил о дружбе с россиянами. Кроме того, Александр назвал военную агрессию России в Украине ситуацией, когда "кто-то делит портфели".

Усик принял вызов Грицая, однако заявил, что готов драться только по правилам бокса, чем вызвал насмешки в сети.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
MMA
Персоны
Александр Усик Богдан Грицай
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