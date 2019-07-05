Грандиозный скандал в МОК: Бубку обвинили в коррупции

Украинца Сергея Бубку и россиянина Александра Попова обвинили в получении взяток за голоса в пользу Рио-де-Жанейро при выборе места проведения летних Олимпийских игр 2016 года.

Как сообщает Gamesbids, бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал в Федеральном суде , что он Бразилии заявил, что подкупил не менее девяти членов Международного олимпийского комитета, чтобы заручиться победой для Рио, и потратил на эти цели не менее двух миллионов долларов. Среди прочего Кабрал назвал фамилии легенду украинской легкой атлетики, президента НОК Украины Сергея Бубку и российского пловца, четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова.

По словам Кабрала, о переводе денег были осведомлены бывший президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва и бывший мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс.

Согласно показаниям Сержиу Кабрала, в августе 2009 года тогдашний глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман познакомил его с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламином Диаком. Нузман намекнул ему, что Диак сможет обеспечить Рио "пять или шесть голосов" в обмен на 1,5 миллиона долларов.

В результате заявка Рио-де-Жанейро победила, набрав 66 голосов, причем соперничавший с Рио Мадрид получил лишь 32 голоса.

Олимпийские игры-2016 gamesbids.com

Напомним, в августе 2018 года французское издание Le Monde сообщило, что Бубка мог участвовать в схеме по скупке голосов при выборе столицы Олимпиады-2016. Сразу после появления информации в прессе Бубка опроверг все обвинения, обратившись в комиссию по этике Международного олимпийского комитета и ИAAФ.

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