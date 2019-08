Гимнастка впервые в истории выполнила уникальный элемент - опубликовано видео

Американская гимнастка Симона Байлс вписала свое имя в историю спорта, выполнив двойное сальто назад с двумя винтами.

Этот элемент, исполненный 22-летней спортсменкой на чемпионате США, никому прежде в женской гимнастике не удавался.

У мужчин такой элемент первым выполнил северокорейский гимнаст Ли Чонсон в 2004 году.

Байлс – четырехкратная олимпийская чемпионка Рио-2016, 14-кратная чемпионка мира. Четыре раза подряд Симона побеждала в абсолютном первенстве (2013, 2014, 2015, 2018).

Congrats to Simone Biles!



She is the FIRST person in HISTORY to perform a double-double dismount on a beam 🙌🏾👏🏾 pic.twitter.com/ukoAE2K7SO