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Гимнастка впервые в истории выполнила уникальный элемент - опубликовано видео

1.5т Читать материал на украинском

Американская гимнастка Симона Байлс вписала свое имя в историю спорта, выполнив двойное сальто назад с двумя винтами.

Этот элемент, исполненный 22-летней спортсменкой на чемпионате США, никому прежде в женской гимнастике не удавался.

У мужчин такой элемент первым выполнил северокорейский гимнаст Ли Чонсон в 2004 году.

Байлс – четырехкратная олимпийская чемпионка Рио-2016, 14-кратная чемпионка мира. Четыре раза подряд Симона побеждала в абсолютном первенстве (2013, 2014, 2015, 2018).

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Фигуристка впервые в истории выполнила уникальный прыжок - видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля американская гимнастка сломала обе ноги при приземлении во время выступления. Спортсменка не рассчитала прыжок и неудачно приземлилась, получив жуткие повреждения.

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Тема
спортивная гимнастика
Место
США
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Это мужик или женщина на анаболиках, как сёстры Уильямс?
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доктор тупин
доктор тупин
А ты?
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