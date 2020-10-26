Гэтжи признался, что сказал плачущему Хабибу после боя

Американский боец Джастин Гэтжи поддержал россиянина Хабиба Нурмагомедова после поединка на шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Бой UFC 254 завершился победой Хабиба техническим нокаутом во втором раунде, после чего россиянин расплакался в октагоне из-за смерти своего отца. В этот момент Гэтжи подошел к Нурмагомедову и обратился к сопернику, сообщил сам американец в комментарии BT Sport.

"Жаль, что у меня не было возможности поговорить с тобой. Ты только что заставил отца гордиться", – сказал американский боец.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет из-за осложнений на фоне коронавируса. Отцу Хабиба была сделана операция на сердце. Кроме того, у него были поражены 75% легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ подсчитали, сколько заработал Хабиб Нурмагомедов за бой с Джастином Гэтжи.