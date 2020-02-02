Где смотреть Хабиб – Фергюсон: расписание трансляций UFC 249

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) в субботу, 18 апреля, проведет защиту титула против Тони Эль Кукуй Фергюсона (25-3).

Хабиб – Фергюсон UFC

Главный поединок турнира UFC 249 состоится в Нью-Йорке на арене "Барклайс-центр".

Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон в прямом эфире покажет телеканал РЕН-ТВ. Прямая трансляция турнира начнется в ночь на 19 апреля и стартует в 01:15 по киевскому времени. Начало боев основного карда намечено ориентировочно на 05:00 утра 19 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября в главному бою турнира UFC 242 в Абу-Даби против Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов добыл 28-ю победу в ММА. Встреча завершилась в третьем раунде, когда россиянин удачно провел удушающий прием.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!