Где смотреть Хабиб – Фергюсон: расписание трансляций UFC 249

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) в субботу, 18 апреля, проведет защиту титула против Тони Эль Кукуй Фергюсона (25-3).
Хабиб – Фергюсон
UFC
Главный поединок турнира UFC 249 состоится в Нью-Йорке на арене "Барклайс-центр".
Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон в прямом эфире покажет телеканал РЕН-ТВ. Прямая трансляция турнира начнется в ночь на 19 апреля и стартует в 01:15 по киевскому времени. Начало боев основного карда намечено ориентировочно на 05:00 утра 19 апреля.
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября в главному бою турнира UFC 242 в Абу-Даби против Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов добыл 28-ю победу в ММА. Встреча завершилась в третьем раунде, когда россиянин удачно провел удушающий прием.
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