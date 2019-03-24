"Где патриотизм?" В РФ чиновник наехал на тренера за увольнение из-за низкой зарплаты

Глава Нагайбакского района Челябинской области Виталий Гайсин обвинил тренера по гиревому спорту Владимира Семенова в безответственности и отсутствии патриотизма.

73-летний наставник Владимир Семенов из села Фершампенуаз решил уволиться из клуба "Самсон" после многократных отказов местных чиновников выделить средства на участие его подопечных в соревнованиях, сообщает "СнегТВ".

Владимир Семенов СнегТВ

Семенов более 30 лет тренировал детей, воспитав чемпионов мира и Европы. Однако специалист работал в клубе, в создании которого принимал участие много лет назад, в должности уборщика из-за отсутствия профильного образования.

Устав от безразличия чиновников, он решил бросить работу. В администрации встретили это решение резкой критикой.

"При таком отношении, когда кто-то по каким-то амбициозным причинам [решает]: "Я не буду тренировать". Я должен заставлять? Я не называю регалии этого человека… Но давайте я спрошу: а где чувство ответственности? Высокопарными словами скажу: где патриотизм?" - возмутился Гайсин.

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