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6 апреля • обновлено в 22:11
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Фергюсон – Гэтжи: прогноз на вероятный главный бой UFC 249

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Американский боец Тони Фергюсон будет считаться фаворитом противостояния, если выйдет в октагон против соотечественника Джастина Гэтжи в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Поединок, как ожидается пройдет в рамках вечера UFC 249 18 апреля в США, а Гэтжи в главном событии шоу станет заменой россиянину Хабибу Нурмагомедову, который отказался лететь в Америку из-за карантина в РФ.

Фергюсон – Гэтджи

Фергюсон – Гэтджи

Несмотря на то, что бой Фергюсон – Гэтжи официально еще не подтвержден, букмекеры уже начали принимать ставки на поединок. Ставки на победу Тони принимаются с коэффициентом 1,69. А успех его оппонента оценивается котировкой 2,20.

Фергюсон – Гэтжи: прогноз на вероятный главный бой UFC 249

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов возмутился критикой из-за его отказа ехать в США на бой с Тони Фергюсоном.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Хабиб - Фергюсон UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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