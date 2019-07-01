Европейские игры: появилось видео реакции Путина на гимн Украины

Президент России Владимир Путин, который накануне побывал в Минске на закрытии Европейских игр, попал на церемонию награждения украинского боксера Александра Хижняка.

Наш соотечественник, выступающий в средней весовой категории, издевательски разобрался с представителем Италии Сальваторе Кавалларо и завоевал "золото" соревнований. Во время награждения призеров в зале присутствовал президент РФ.

Владимир Путин Пресс-служба Кремля

Он вынужден был встать под гимн Украины, который прозвучал в честь победы Хижняка. Соответствующее видео опубликовал официальный YouTube-канал российского вещателя ТВ "Центр".

Отметим, что Украина завершила Европейские игры на третьем месте в медальном зачете, завоевав 16 золотых, 18 серебряных и 17 бронзовых наград.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк, который выиграл "золото" Евроигр в соревнованиях по борьбе, исполнил зажигательный гопак с украинским флагом, чем покорил зрителей.

О спорте и не только – в нашем Instagram!