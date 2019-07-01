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Европейские игры: появилось видео реакции Путина на гимн Украины

10.4тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин, который накануне побывал в Минске на закрытии Европейских игр, попал на церемонию награждения украинского боксера Александра Хижняка.

Наш соотечественник, выступающий в средней весовой категории, издевательски разобрался с представителем Италии Сальваторе Кавалларо и завоевал "золото" соревнований. Во время награждения призеров в зале присутствовал президент РФ.

Владимир Путин

Владимир Путин

Пресс-служба Кремля

Он вынужден был встать под гимн Украины, который прозвучал в честь победы Хижняка. Соответствующее видео опубликовал официальный YouTube-канал российского вещателя ТВ "Центр".

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Отметим, что Украина завершила Европейские игры на третьем месте в медальном зачете, завоевав 16 золотых, 18 серебряных и 17 бронзовых наград.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк, который выиграл "золото" Евроигр в соревнованиях по борьбе, исполнил зажигательный гопак с украинским флагом, чем покорил зрителей.

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Тема
Европейские игры 2019
Персоны
Владимир ПутинАлександр Хижняк
Место
БеларусьМинск
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Питон Каа
Питон Каа
Вообще-то Путин - самый вежливый из людей - ежели кто запамятовал... Запатентованный бренд с 2014 года...
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Най сі курва вдавить.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Как и любой нормальный человек и политик Путин на официальной церемонии при исполнении гимна страны встал. Для нас это норма, а для скакунов что то удивительное
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