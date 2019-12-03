Победителям открытого чемпионате Черноземья по бодибилдингу IFBB, который прошел 1 декабря 2019 года в городе Курск, вместо ценных кубков вручили по коробке пиццы.

Соответствующие фотографии с церемонии награждения появились в соцсетях, вызвав бурное негодование у болельщиков.

Одни фанаты назвали такой подход к награждению "дном" и "позором". Другие не стеснялись в выражениях, публикуя лишь оскорбление в адрес организаторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская фитнес-тренер, ставшая звездой в СМИ, оказалась проституткой. Анкету россиянки нашли на одном специализированном сайте для одиноких богатых мужчин, где она даже прошла проверку администрацией ресурса, а также получила множество отзывов от завсегдатаев. Благодарные клиенты были восхищены качеством "тренировок".

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