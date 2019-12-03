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3 декабря • обновлено в 20:27
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"Это дно": в России победителей турнира вместо кубков наградили пиццей - фотофакт

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Победителям открытого чемпионате Черноземья по бодибилдингу IFBB, который прошел 1 декабря 2019 года в городе Курск, вместо ценных кубков вручили по коробке пиццы.

Соответствующие фотографии с церемонии награждения появились в соцсетях, вызвав бурное негодование у болельщиков.

Одни фанаты назвали такой подход к награждению "дном" и "позором". Другие не стеснялись в выражениях, публикуя лишь оскорбление в адрес организаторов.

"Это дно": в России победителей турнира вместо кубков наградили пиццей - фотофакт

"Это дно": в России победителей турнира вместо кубков наградили пиццей - фотофакт

"Это дно": в России победителей турнира вместо кубков наградили пиццей - фотофакт
"Это дно": в России победителей турнира вместо кубков наградили пиццей - фотофакт
"Это дно": в России победителей турнира вместо кубков наградили пиццей - фотофакт
"Это дно": в России победителей турнира вместо кубков наградили пиццей - фотофакт
"Это дно": в России победителей турнира вместо кубков наградили пиццей - фотофакт
"Это дно": в России победителей турнира вместо кубков наградили пиццей - фотофакт
"Это дно": в России победителей турнира вместо кубков наградили пиццей - фотофакт
"Это дно": в России победителей турнира вместо кубков наградили пиццей - фотофакт
"Это дно": в России победителей турнира вместо кубков наградили пиццей - фотофакт
"Это дно": в России победителей турнира вместо кубков наградили пиццей - фотофакт
"Это дно": в России победителей турнира вместо кубков наградили пиццей - фотофакт
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Автор
Максим Богданов
Темы
культуризм и бодибилдинг Диеты и фитнес
Место
Россия Курск
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