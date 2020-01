"Это чудо!" Спортсмен выполнил уникальный бросок и вошел в историю

Английский игрок в боулз Ник Бретт выполнил фантастический бросок на турнире World Indoor Bowls Championships.

Боулз - это традиционная английская спортивная игра, очень популярная в странах Британского содружества, главная цель в которой — подкатить асимметричные шары как можно ближе к небольшому белому шару, который называется "джек" (jack) или "китти" (kitty).

Бретту удалось настолько верно рассчитать траекторию своего снаряда, что он прокатившись все поле встал точно рядом с "джеком".

В сети этот бросок назвали величайшим в истории этого вида спорта. В Twitter ролик с Бреттом за несколько дней собрал более 9 млн просмотров.

I present to you the greatest athlete of our generation pic.twitter.com/DeUyStTBpy