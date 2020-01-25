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25 января • обновлено в 14:31
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"Это чудо!" Спортсмен выполнил уникальный бросок и вошел в историю

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Английский игрок в боулз Ник Бретт выполнил фантастический бросок на турнире World Indoor Bowls Championships.

Боулз - это традиционная английская спортивная игра, очень популярная в странах Британского содружества, главная цель в которой — подкатить асимметричные шары как можно ближе к небольшому белому шару, который называется "джек" (jack) или "китти" (kitty).

Бретту удалось настолько верно рассчитать траекторию своего снаряда, что он прокатившись все поле встал точно рядом с "джеком".

В сети этот бросок назвали величайшим в истории этого вида спорта. В Twitter ролик с Бреттом за несколько дней собрал более 9 млн просмотров.

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Как сообщал OBOZREVATEL, участник трюковой команды Harlem Globetrotters Энтони Блейкс установил новый рекорд Северной Америки по попаданию в корзину с высоты. Видео, на котором запечатлён его бросок со 176-метровой высоты верхнего этажа Башни Америк за два дня собрало около 400 000 просмотров на Youtube.

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Автор
Максим Богданов
Место
Англия
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