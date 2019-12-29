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29 декабря • обновлено в 10:26
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Емельяненко жестоким нокаутом добыл победу в первом раунде

Емельяненко жестоким нокаутом добыл победу в первом раунде
Поединок завершился досрочно
9.4т Читать материал на украинском

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко добыл уверенную победу над американцем Куинтом Джексоном.

Центральный поединок турнира Bellator 237 прошел в Японии на "Сайтама Супер Арена" и завершился нокаутом в дебюте встречи.

43-летний россиянин с первых секунд завладел инициативой и мощнейшим ударами потряс соперника. До конца первого раунда Джексон не достоял.

Федор проведет свой следующий бой летом 2020 года в Европе.

В общей сложности в активе российского бойца 9 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко - Джексон

Емельяненко - Джексон

Емельяненко - Джексон

Емельяненко - Джексон

Емельяненко - Джексон

Емельяненко - Джексон

Емельяненко - Джексон

Емельяненко - Джексон

Емельяненко - Джексон

Емельяненко - Джексон

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Автор
Максим Богданов
Персона
Федор Емельяненко
Место
Япония
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Комментарии на сайте не модерированы говорите? Ну-ну...Ага...
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Чистяков Шурик, скажем так, не для всех.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Обсос. А что вы не напишете такой заголовок: "Сборная Канады позорно проиграла России на МЧМ. Капитану канадской сборной никто не подаёт руки" Я думаю, будет вполне достойно обсосовской "журналистики")))
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