Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко добыл уверенную победу над американцем Куинтом Джексоном.

Центральный поединок турнира Bellator 237 прошел в Японии на "Сайтама Супер Арена" и завершился нокаутом в дебюте встречи.

43-летний россиянин с первых секунд завладел инициативой и мощнейшим ударами потряс соперника. До конца первого раунда Джексон не достоял.

Федор проведет свой следующий бой летом 2020 года в Европе.

В общей сложности в активе российского бойца 9 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко - Джексон

Емельяненко - Джексон

Емельяненко - Джексон

Емельяненко - Джексон

Емельяненко - Джексон

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