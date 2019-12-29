Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко добыл уверенную победу над американцем Куинтом Джексоном.
Центральный поединок турнира Bellator 237 прошел в Японии на "Сайтама Супер Арена" и завершился нокаутом в дебюте встречи.
43-летний россиянин с первых секунд завладел инициативой и мощнейшим ударами потряс соперника. До конца первого раунда Джексон не достоял.
Федор проведет свой следующий бой летом 2020 года в Европе.
В общей сложности в активе российского бойца 9 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Еще один бой был признан несостоявшимся.
Емельяненко - Джексон
Емельяненко - Джексон
Емельяненко - Джексон
Емельяненко - Джексон
Емельяненко - Джексон
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 января Федор Емельяненко проиграл финальный бой Гран-при Bellator 214 в Инглвуде (Калифорния). Поединок продлился всего 35 секунд.
35-летний Бейдер отправил россиянина в нокаут первым же ударом и стал чемпионом в тяжелом весе.
После поединка известный экс-боец ММА Олег Тактаров заявил, что на поражение Федора повлияло присутствие Эдгара Запашного в его команде.
Бейдер в интервью рассказал, как нокаутировал Емельяненко, заявив, что долго тренировал этот удар.
Позже стали известны последствия нокаута для Емельяненко: боец не смог прийти на пресс-конференцию.
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