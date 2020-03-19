Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров сделал для него больше, чем старший брат Федор.

"Он мне во многом помогает, делает наставления. Если вам нравится такое выражение, то можете и так сказать. Я не делю людей на национальности, цвет лица и род занятий. Он – хороший человек и сделал для меня на сегодняшний день больше, чем мой родной старший брат", – рассказал боец в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко MSN.com

Напомним, что братья Емельяненко несколько лет враждуют и не общаются, а в последнее время устроили настоящий скандал в прессе. В частности, Федор заявил о том, что брат для него умер, а Александр посоветовал тому закрыть рот.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Емельяненко-младшего против Магомеда Исмаилова, запланированный на 3 апреля, был перенесен на более позднюю дату из-за коронавируса.

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