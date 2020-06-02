Главная Новости
2 июня • обновлено в 23:54
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Емельяненко прогнулся перед Путиным и получил ответку в сети

1.6т
Читать материал на украинском

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что не видит альтернативы Владимиру Путину на посту президента России.

"Я хотел бы, чтобы в нашей стране президентом был Владимир Владимирович Путин, потому что на сегодня нет подходящей кандидатуры, которая могла бы достойно вести себя, с зарубежными политиками разговаривать, контролировать процесс внутри России", – рассказал Емельяненко на Youtube-канале Оксаны Кравцовой.

Такое раболепское отношение к действующему главе РФ вызвало бурное неодобрение в интернете. Болельщики завалили Александра критикой. Комментарии некоторых юзеров составляли одни ругательства в адрес бойца.

"Сань, чем больше ты говоришь, тем больше людей тебя дауном считают", – отмечают фанаты.

Емельяненко прогнулся перед Путиным и получил ответку в сети

@sports.ru

Емельяненко прогнулся перед Путиным и получил ответку в сети

@sports.ru

Емельяненко прогнулся перед Путиным и получил ответку в сети

@sports.ru

Емельяненко прогнулся перед Путиным и получил ответку в сети

@sports.ru

Емельяненко прогнулся перед Путиным и получил ответку в сети

@sports.ru

Емельяненко прогнулся перед Путиным и получил ответку в сети

@sports.ru

Емельяненко прогнулся перед Путиным и получил ответку в сети

@sports.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Емельяненко разоблачил "Россию 1", выложив у себя в Instagram ролик, в котором журналисты раскладывали бумажные самолетики, якобы выпущенные из окон петербургскими студентами, находящимися на карантине.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 340.

    Вылечились: 10078. Умерли: 727.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Ученые обнаружили опасное влияние лекарств от кашля – провоцирует развитие COVID-19.

  • В США начались испытания на людях препарата против коронавируса.

  • Как точно измерить температуру: врач из Китая назвал три главных правила.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
ENCE
VS
sAw
Победа ENCE с форой в -3,5 раунда
1.60 Сделать ставку
MIBR
VS
Chaos
Победа MIBR с форой в -2,5 раунда
1.68 Сделать ставку
FURIA
VS
Gen.G
Победа Gen.G с форой в +2,5 раунда
1.76 Сделать ставку
Triumph
VS
Cloud9
Победа Triumph с форой в +4,5 раунда
1.76 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Dignitas
Победа MAD Lions
1.55 Сделать ставку
Team Vitality
VS
NiP
Победа Team Vitality
1.70 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Virtus.pro
Победа MAD Lions
1.53 Сделать ставку
Nordavind
VS
Complexity
Победа Complexity с форой в -1,5 карты
1.58 Сделать ставку
Гимарайнш
VS
Спортинг
Первый гол в матче забьет Гимарайнш
1.79 Сделать ставку
Бенфика
VS
Тондела
Победа Бенфики с форой (-2)
2.06 Сделать ставку