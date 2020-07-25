Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова
Александр Емельяненко проиграл Исмаилову, но отказался это признавать .
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отказался признавать свое поражение от Магомеда Исмаилова.
38-летний тяжеловес назвал победу оппонента "стремной".
"В отличие от него, я вышел драться. Думал, он мужчина и выйдет биться за свою честь. А Мага, как и все, бросается в ноги и спасается тем, чем может", – цитирует Емельяненка Vseprosport.
Он также поделился мнением, что гораздо лучше соперника был готов функционально, а большую часть поединка не ощущал никакой угрозы от Исмаилова.
"Стрёмная победа Исмаилова. Пусть засчитает её себе, а я себе это поражение считать не буду", – добавил Емельяненко.
У спортсмена также остались вопросы и к работе рефери.
"Если человек переводит бой в партер, чтобы создавать видимость работы, надо поднимать бойцов в стойку", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, Емельяненко был отправлен в больницу после сенсационного поражения от Исмаилова.
Позже было опубликовано полное видео этой встречи. Кроме того, появился лаконичный комментарий Александра.