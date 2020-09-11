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Емельяненко обколол пузо, ему в стриптиз надо, – российский боец ММА

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
1,5 т.
Александр Емельяненко

Известный российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов высмеял своего соотечественника Александра Емельяненко за поединок против Магомеда Исмаилова.

Емельяненко-младший проиграл нокаутом в третьем раунде, а Харитонов отметил, что тому следует завершить карьеру.

"Не раз говорил об этом в интервью: Емельяненко обколол пузо гормоном роста… В стриптиз, наверное, собрался. Александру в стриптиз надо. Он уже известный, популярный. Аккуратненько там где-то потанцует, пощеголяет красиво, и девчонки богатые будут его с собой забирать. Вот это его специфика", – цитирует Харитонова sport24.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко не смог самостоятельно зайти в самолет после поражения от Исмаилова.

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MMAАлександр Емельяненко
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