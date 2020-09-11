Емельяненко обколол пузо, ему в стриптиз надо, – российский боец ММА

Известный российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов высмеял своего соотечественника Александра Емельяненко за поединок против Магомеда Исмаилова.

Емельяненко-младший проиграл нокаутом в третьем раунде, а Харитонов отметил, что тому следует завершить карьеру.

"Не раз говорил об этом в интервью: Емельяненко обколол пузо гормоном роста… В стриптиз, наверное, собрался. Александру в стриптиз надо. Он уже известный, популярный. Аккуратненько там где-то потанцует, пощеголяет красиво, и девчонки богатые будут его с собой забирать. Вот это его специфика", – цитирует Харитонова sport24.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко не смог самостоятельно зайти в самолет после поражения от Исмаилова.

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