Главная Новости
30 декабря • обновлено в 09:28
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Емельяненко нокаутировал Джексона: спортивные итоги 29 декабря

471
Читать материал на украинском

Знаменитый российский боец ММА Федор Емельяненко добыл очередную победу устрашающим нокаутом, а "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко объявил об увольнении главного тренера.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 29 декабря.

Кроме того, футболист сборной Украины отказался играть в "Зените". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Емельяненко жестоким нокаутом добыл победу в первом раунде

Футболист сборной Украины отказался выступать в "Зените" за миллионы евро

Невеста игрока "Шахтера" снялась голой и поразила невероятными формами

Футболистки поженились между собой в нарядах без белья - фотофакт

"Большое разочарование": "Вест Хэм" Ярмоленко выгнал главного тренера

Емельяненко - Джексон: появилось видео мощного нокаута

Боксер, обещавший убить Ломаченко, выиграл бой нокаутом на последних секундах

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
MMA
Персоны
Джервонта Дэвис Андрей Ярмоленко Федор Емельяненко
Теги
ФК Вест Хэм Сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги