Емельяненко нокаутировал Джексона: спортивные итоги 29 декабря

Знаменитый российский боец ММА Федор Емельяненко добыл очередную победу устрашающим нокаутом, а "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко объявил об увольнении главного тренера.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 29 декабря.
Кроме того, футболист сборной Украины отказался играть в "Зените". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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