Емельяненко не смог самостоятельно зайти в самолет после боя с Исмаиловым.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не смог самостоятельно зайти в самолет на следующий день после проигранного боя на ACA 107 против Магомеда Исмаилова.

В сети появилось видео, на котором перед посадкой на рейс бойца ведут под руки двое людей, а сам Емельяненко-младший с трудом держится на ногах.

Напомним, что после поединка с Исмаиловым у Александра был сломан нос, однако проблем с ходьбой не наблюдалось. Именно поэтому в комментариях не сомневаются, что россиянин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Синий, как изолента! Сорвался. Горбатого могила исправит", "В своем стиле", "Он же говорил, что год пить не будет", "Алкоголь до добра не доведет".

Как сообщал OBOZREVATEL, Емельяненко отказался засчитывать себе поражение в бою против Исмаилова.