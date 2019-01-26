Емельяненко - Бейдер: где смотреть последний бой в карьере россиянина

Российский боец Федор Емельяненко проведет последний в карьере поединок в смешанных едоноборствах против американца Райана Бейдера. Бой состоится в США в ночь на 27 января.

Финальный поединок Гран-при Bellator в супертяжелом весе стартует в 6:00 по киевскому времени. Увидеть трансляцию боя Емельяненко – Бейдер можно будет на российских каналах "Матч ТВ" и "Матч Боец".

Емельяненко – Бейдер

Ранее Емельяненко заявил, что собирается уйти из спорта после поединка с американцем. За свою карьеру российский боец провел 43 боя, в которых одержал 38 побед и потерпел 6 поражений.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко жестко прошелся по экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору МакГрегору за его резкие высказывания перед боями.

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