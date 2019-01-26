МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Емельяненко - Бейдер: где смотреть последний бой в карьере россиянина

987Читать материал на украинском

Российский боец Федор Емельяненко проведет последний в карьере поединок в смешанных едоноборствах против американца Райана Бейдера. Бой состоится в США в ночь на 27 января.

Финальный поединок Гран-при Bellator в супертяжелом весе стартует в 6:00 по киевскому времени. Увидеть трансляцию боя Емельяненко – Бейдер можно будет на российских каналах "Матч ТВ" и "Матч Боец".

Емельяненко – Бейдер

Емельяненко – Бейдер

Новости
Автохамы нарвались на бойца ММА: момент расплаты попал на видео

Ранее Емельяненко заявил, что собирается уйти из спорта после поединка с американцем. За свою карьеру российский боец провел 43 боя, в которых одержал 38 побед и потерпел 6 поражений.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко жестко прошелся по экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору МакГрегору за его резкие высказывания перед боями.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Тема
MMA
Персона
Федор Емельяненко
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги