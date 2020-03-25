Бывший боец смешанных единоборств Чейл Соннен заявил, что у знаменитого киноактера и мастера боевых искусств Брюса Ли не было бы шансов в современном MMA.

“Нет, у него не было бы никаких шансов. Его проблема в том, что он был кем-угодно, кроме бойца. Он никогда ни с кем не дрался. Брюс Ли похож на персонажей вроде Стивена Сигала, Жан-Клода Ван Дамма, которые сильны лишь в фильмах, снятых в Лос-Анджелесе, штат Калифорния", – сказал Соннен, отвечая на вопрос подписчиков своего YouTube-канала.

Брюс Ли 360tv.ru

Несмотря на критику, экс-боец отдал должное Брюсу Ли за его новаторский подход к тренировкам.

"Философия Брюса Ли значительно опережала время, в которое он жил. Его попытки использовать наиболее действенные приемы из разных стилей и видов борьбы внесли вклад в развитие смешанных единоборств. А тот факт, что он не участвовал в поединках объясняется тем, что на тот момент не существовало никаких соревнований по MMA, грэпплингу, промоутерских организаций, стриминговых сервисов и так далее", – добавил Соннен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось ранее неизвестное видео боя Брюса Ли.

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