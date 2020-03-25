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25 марта • обновлено в 19:32
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Ефимова дала совет, как не заразиться коронавирусом

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Трёхкратная призерка Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова рассказала, что нужно делать, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

@pryanya93

"Если есть возможность, не выходите на улицу. Особенно избегайте общественных мест, а детям не позволяйте посещать игровые площадки. Чаще мойте руки, а лучше ходите в перчатках. Хотя сейчас ни их, ни масок практически не найти. Если есть такая возможность, ежедневно стирайте одежду, в которой выходили из дома", — заявила Ефимова в интервью RT.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ефимова похвасталась в Instagram своей откровенной фотографией, сделанной на Гаваях.

В кадре 27-летняя спортсменка изображена топлес. Ее обнаженную грудь прикрывают только леи — традиционные гавайские цветочные бусы.

Ранее легендарный итальянский футболист Паоло Мальдини, у которого был диагностирован коронавирус особо отметил у себя сильную боль и давление в груди.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Юлия Ефимова
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