Трёхкратная призерка Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова рассказала, что нужно делать, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Юлия Ефимова @pryanya93

"Если есть возможность, не выходите на улицу. Особенно избегайте общественных мест, а детям не позволяйте посещать игровые площадки. Чаще мойте руки, а лучше ходите в перчатках. Хотя сейчас ни их, ни масок практически не найти. Если есть такая возможность, ежедневно стирайте одежду, в которой выходили из дома", — заявила Ефимова в интервью RT.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ефимова похвасталась в Instagram своей откровенной фотографией, сделанной на Гаваях.

В кадре 27-летняя спортсменка изображена топлес. Ее обнаженную грудь прикрывают только леи — традиционные гавайские цветочные бусы.

Ранее легендарный итальянский футболист Паоло Мальдини, у которого был диагностирован коронавирус особо отметил у себя сильную боль и давление в груди.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!