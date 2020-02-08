Джонс – Рейес: где смотреть онлайн UFC 247

Лидер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории американец Джон Джонс 8 февраля проведет защиту титула в полутяжелом весе.

На арене Toyota Centre в американском Хьюстоне Джонс в рамках второго номерного турнира года UFC 247 подерется со своим соотечественником Домиником Рейесом. Ориентировочное время начала главного события вечера – 6:00 воскресенья, 9 февраля, по киевскому времени.

Джонс – Рейес

Увидеть один из самых ожидаемых боев года можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Sports. Кроме того, показ поединка в своей эфирной сетке запланировали британский BTSport и грузинский Adjarasport.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова резко ответил на вопрос журналиста о реванше бойца с ирландской звездой Конором МакГрегором.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!