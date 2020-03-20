Двое спортивных журналистов умерли от коронавируса в Испании

Двое спортивных журналистов из Испании умерли от коронавируса.
Об этом сообщил официальный сайт Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).
Хосе Мария Кандела и Томас Диас-Вальдес
AIPSmedia
19 марта в возрасте 59 лет умер работавший на национальном радио Испании Хосе Мария Кандела. Также от заболевания скончался 78-летний директор издания General Motorpoint Networks Editores Томас Диас-Вальдес. Кроме этого на протяжении 30 лет он работал в газете AS.
Испания является одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к 20 тыс.
Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Динамо" обратились к болельщикам из-за ситуации с коронавирусом.
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