Двое спортивных журналистов умерли от коронавируса в Испании

Двое спортивных журналистов из Испании умерли от коронавируса.

Об этом сообщил официальный сайт Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Хосе Мария Кандела и Томас Диас-Вальдес AIPSmedia

19 марта в возрасте 59 лет умер работавший на национальном радио Испании Хосе Мария Кандела. Также от заболевания скончался 78-летний директор издания General Motorpoint Networks Editores Томас Диас-Вальдес. Кроме этого на протяжении 30 лет он работал в газете AS.

Испания является одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к 20 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Динамо" обратились к болельщикам из-за ситуации с коронавирусом.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!