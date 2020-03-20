Главная Новости
20 марта • обновлено в 21:25
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Двое спортивных журналистов умерли от коронавируса в Испании

3.9т
Читать материал на украинском

Двое спортивных журналистов из Испании умерли от коронавируса.

Об этом сообщил официальный сайт Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Хосе Мария Кандела и Томас Диас-Вальдес

Хосе Мария Кандела и Томас Диас-Вальдес

AIPSmedia

19 марта в возрасте 59 лет умер работавший на национальном радио Испании Хосе Мария Кандела. Также от заболевания скончался 78-летний директор издания General Motorpoint Networks Editores Томас Диас-Вальдес. Кроме этого на протяжении 30 лет он работал в газете AS.

Испания является одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к 20 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Динамо" обратились к болельщикам из-за ситуации с коронавирусом.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Трохимчук
Тема
Коронавирус
Место
Испания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
10
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Другие виды спорта
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Dignitas
VS
Cloud9
Победа Cloud9 за коэффициент в 2,15
2,15 Сделать ставку
Envy
VS
MIBR
Победа MIBR
1.68 Сделать ставку
Astralis
VS
ENCE
Победа Astralis на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.75 Сделать ставку
Team Vitality
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
NiP
VS
Godsent
Победа NiP с форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Рух Брест
Победа Руха с форой в +1,5 мяча
1.62 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Смолевичи
Победа Динамо Брест с форой в -2,0 мяча
1.81 Сделать ставку
Грета Тунберг получит Нобелевскую премию мира в 2020 году
2.00 Сделать ставку
Матч 3-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ - Рух Брест будет перенесен
1.80 Сделать ставку
Презентация iPhone 12 состоится в сентябре 2020 года
1.07 Сделать ставку