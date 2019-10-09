Допинг-скандал с Россией: WADA сделало важное заявление

Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.

В WADA подтвердили получение разъяснений от России MIGnews.com

Письмо с объяснениями по 31 вопросу подготовили независимые российские эксперты, заявил министр Павел Колобков, чьи слова приводит DW. Он подчеркнул готовность российской стороны оказывать дальнейшее содействие, "чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации".

Как сообщал OBOZREVATEL, у WADA возникли подозрения в фальсификации данных московской антидопинговой лаборатории. Председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что из базы данных лаборатории была удалена часть информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов. России был дан трехнедельный срок, чтобы ответить на поставленные вопросы. Он истек 8 октября.

Если сомнения WADA в подлинности полученных из Москвы данных подтвердятся, то России может грозить отстранение от участия в летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

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