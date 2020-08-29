"Донбасс Арену" взорвали в культовой компьютерной игре. Видео

Компания Activision опубликовала новый трейлер своей культовой видеоигры Call Оf Duty: Warzone, действие которой происходит на востоке Украины.

Прообразом Донецка в игре стал вымышленный город Верданск, который сохранил многие узнаваемые места административного центра Донецкой области.

В частности, разработчики Call Оf Duty воссоздали донецкий стадион Донбасс Арена, — вымышленный стадион имеет такую же форму, расположение, но на его фоне можно заметить скалистые горы, а крыша конструкции является закрытой, сообщает НВ.

Именно эту крышу взрывают персонажи Warzone в новом трейлере, что создатели представляют как один из наиболее эпичных моментов в игре.

После этого взрыва игрокам станут доступны новые локации – магазины и площадки на разных уровнях стадиона.

Реальная "Донбасс Арена" gameguru.ru

В игру также добавят поезд, который будет кружить вокруг Верданска и позволит игрокам быстрее перемещаться по карте.

Стадион в игре Call Оf Duty: Warzone gameguru.ru

Кроме Донбасс Арены, в Верданске можно найти один из донецких банков, узнаваемый супермаркет и уже уничтоженную башню аэропорта.

Супермаркет Верданска "Атлас" — METRO gameguru.ru

Банк Верданска — "Брокбизнесбанк" в Донецке gameguru.ru

Аэропорт и башня Верданска — Аэропорт "Донецк" gameguru.ru

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