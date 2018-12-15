''До сих пор мотивируют'': на родине почтили память погибшего Пушкаря

Пам'ять погибшего в ДТП под Ривне многократного чемпиона мира Андрея Пушкаря решили почтить на его родине на тернопольщине. Одну из улиц родного города спортсмена Кременца решили переименовать в его честь.

На сайте Тернопольской государственной администрации активисты опубликовали петицию с соответствующим обращением к властям.

"Прошу почтить Андрея Анатолиевича, который всю свою жизнь прославлял наш край. У него было много предложений переехать в другую страну, но он говорил: "Мне хорошо в Украине. У меня здесь много друзей, я живу здесь. Не знаю, наверное, я патриот. Но я хочу жить только в этой стране". Он вдохновлял молодежь на здоровый образ жизни и его видео с выступлениями на международных соревнованиях на Youtube до сих пор мотивируют и будут примером для многих людей", - обратился в петиции один из жителей города активист Олег Филь.

instagram.com/pushkarandriy

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский армрестлер Андрей Пушкарь погиб в страшной автомобильной аварии около 15 часов 14 ноября. Смертельное ДТП произошло на трассе Киев – Чоп. Пушкарь находился в авто вместе со своим коллегой Олегом Жохом.