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10 декабря • обновлено в 21:12
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"Дно пробито": грандиозный "позор России" вызвал бурную реакцию у болельщиков

"Дно пробито": грандиозный "позор России" вызвал бурную реакцию у болельщиков
Пользователи всемирной паутины не смогли сдержать своих чувств
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Российские болельщики крайне эмоционально отреагировали на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить страну права участвовать в крупных международных соревнованиях.

"Всех поздравляю - очередное дно опять пробито. Только подумайте, какими нужно быть ущербными чиновниками, чтобы опять наступить на те же грабли второй раз подряд. Но пятая колонна и иностранный агент - это ты, человек, который кидает пластиковые стаканчики в нелюдей в масках и шлемах, готовых избивать кого угодно по команда. Вечный позор этому государству", - пишут юзеры.

Другие комментаторы с сарказмом представляют последствия, такого решения.

"Жду: патриотических интервью от Исинбаевой, Валуева, Назарова о заговоре против Российского спорта.

Очень жду: расследования НТВ об омериканско-украинском следе

Особо жду: ток шоу Малышевой "А так ли полезен этот спорт??" - с сарказмом пишут пользователи.

"Дно пробито": грандиозный "позор России" вызвал бурную реакцию у болельщиков
"Дно пробито": грандиозный "позор России" вызвал бурную реакцию у болельщиков
"Дно пробито": грандиозный "позор России" вызвал бурную реакцию у болельщиков
"Дно пробито": грандиозный "позор России" вызвал бурную реакцию у болельщиков
"Дно пробито": грандиозный "позор России" вызвал бурную реакцию у болельщиков
"Дно пробито": грандиозный "позор России" вызвал бурную реакцию у болельщиков
"Дно пробито": грандиозный "позор России" вызвал бурную реакцию у болельщиков
"Дно пробито": грандиозный "позор России" вызвал бурную реакцию у болельщиков
"Дно пробито": грандиозный "позор России" вызвал бурную реакцию у болельщиков
"Дно пробито": грандиозный "позор России" вызвал бурную реакцию у болельщиков
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"Идиоты! Дебилы!" Украинский журналист жестко высказался о России и WADA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась реакция ФИФА на громкое решение WADA в отношении России.

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Автор
Максим Богданов
Тема
допинговый скандал
Тег
WADA
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Малько Олександр
Малько Олександр
І жодного голосу з-за порєбрика. Значить правду написано.
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