Диас - Масвидаль: где смотреть бой UFC 244 за титул "самого жесткого ублюдка"

Американские бойцы смешанных единоборств (MMA) Нэйт Диас и Хорхе Масвидаль в субботу, 2 ноября, проведут главный бой в рамках ивента Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 244.

Who deserves to be the BMF!? 👀



(B2YB ROAR Sports) #UFC244 pic.twitter.com/TeaSZs7exp