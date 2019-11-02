Диас - Масвидаль: где смотреть бой UFC 244 за титул "самого жесткого ублюдка"

Американские бойцы смешанных единоборств (MMA) Нэйт Диас и Хорхе Масвидаль в субботу, 2 ноября, проведут главный бой в рамках ивента Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 244.
Who deserves to be the BMF!? 👀— UFC (@ufc) November 1, 2019
(B2YB ROAR Sports) #UFC244 pic.twitter.com/TeaSZs7exp
Специально к этому поединку UFC представил уникальный пояс "самому жесткому ублюдку" (BMF, Baddest Motherfucker), который будет вручен победителю.
Only a BMF can earn this belt! #UFC244 pic.twitter.com/VqOiQ0vlKk— UFC (@ufc) November 1, 2019
Увидеть встречу, которая состоится на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, можно будет в прямом эфире на телеканале Setanta Sports. Также показ UFC 244 запланирован на следующих платформах: UFC TV (01:30) / WINK TV (05:00) .
Прямая трансляция предварительной карты UFC 244 начнется 3 ноября в 00:30 по киевскому времени (01:30 по Москве). Бой главной карты начнется в 04:00 (киевское время) и 05:00 (московское).
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Нейт Диас высмеял российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за фото с пятью раздетыми мужчинами в одной ванне.
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