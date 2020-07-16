Девушка-боец UFC сломала сопернице руку, заставив кричать от боли

Грузинская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лиана Джоджуа, добыла яркую победу над румынкой Дианой Белбитой на турнире UFC Fight Night.

Поединок состоялся на "Бойцовском острове" в Абу-Даби и завершился досрочной победой Джоджуа в середине первого раунда. Россиянка взяла соперницу на болевой прием (рычаг локтя).

"Когда во второй раз закинула ноги, услышала, как у нее захрустела рука, сломалась и она начала кричать", — заявила 25-летняя спортсменка.

Для Джоджуа победа стала первой в UFC. В дебютном бою она проиграла канадке Саре Морас. Всего на счету грузинки восемь побед при трех поражениях в MMA. В активе Белбиты теперь шесть поражений и 11 побед.

Лиана ранее выступала в промоушенах уровнем пониже, а в одном из них (Fight Nights) даже была чемпионкой. Большинство болельщиков следят за карьерой грузинки исключительно из-за ее внешности.