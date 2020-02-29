Украинский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник, который 5 лет назад принял российское гражданство, оскорбил украинских воинов.

"Если б я был 17-летним пацаном из-под Полтавы или Миргорода, смотрел целыми днями два канала, думал бы точно так же. Что там показывают? "Видите мясо? Это раздавленный русским танком наш соотечественник". Рядом какая-то женщина голосит: "Меня "Беркут" изнасиловал!" Не было бы у меня ума и жизненного опыта, тоже заорал бы: "Дайте мне скорее автомат, я пойду защищать родину". Три года назад люди ходили с георгиевскими ленточками — а сегодня они же кричат: "Бандере слава". Дебилизм", - гневно заявил Олейник в интервью "СЭ".

Олейник родился и жил в Харькове. В ноябре 2014 года Олейник перед боем в США против американца Джареда Рошолта вышел на взвешивание в майке с изображением президента РФ Владимира Путина

Напомним, что Олейника жестко избили в первом же бою за Россию.

Ранее Алексей назвал протестующих в 2014 году на Майдане Незалежности "стадом"

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