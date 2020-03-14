Чемпионка Украины по прыжкам в высоту среди юниоров-2013 Ольга Ладыга насмерть сбила беременную на пешеходном переходе в Николаеве.

Как сообщает "Преступности. Нет" трагедия произошла в микрорайоне Намыв. 25-летняя спортсменка на своем Mitsubishi Pajero сбила девушку, после чего врезалась в ехавшую впереди Geely.

Видеорегистратор в машине очевидца записал сам инцидент и то, что случилось в следующие несколько минут. Видно, как Ладыга выбегает из своего авто и мечется в панике, не зная, что делать дальше.

На месте происшествия выяснилось, что она не имела права управлять автомобилем, поскольку никогда не получала водительского удостоверения. Автомобиль принадлежал ее бойфренду.

В полиции Николаевской области уточнили, что погибшей было 32 года. Сейчас решается вопрос о задержании Ладыги.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть"), вследствие чего спортсменке грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

ДТП с Ольгой Ладыгой Перступности.нет

ДТП с Ольгой Ладыгой Перступности.нет

ДТП с Ольгой Ладыгой Перступности.нет

ДТП с Ольгой Ладыгой Перступности.нет

ДТП с Ольгой Ладыгой Перступности.нет

ДТП с Ольгой Ладыгой Перступности.нет

Ольга Ладыга @oladyga

Ольга Ладыга @oladyga

Ольга Ладыга @oladyga

Ольга Ладыга @oladyga

Ольга Ладыга @oladyga

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью прошлого года чемпионка Украины и бронзовая призерка чемпионата Европы по боксу трагически погибла в селе Тарасовка, Киевской области.

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