Чемпионка UFC добыла победу жестоким нокаутом: опубликовано видео

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко сверхуверенно защитила титул лучшей в наилегчайшем весе.

Спортсменка из Кыргызстана в рамках турнира UFC 247 в Хьюстоне разбила менее чем за три раунда американку Кэтлин Чукагян и в третий раз провела успешную защиту чемпионского пояса.

Шевченко – Чукагян

Бой прошел в одностороннем порядке. Шевченко полностью контролировала ход боя, раз за разом попадая в соперницу. Во втором раунде Валентина эффектным ударом с разворота попала в голову Чукагян, но та устояла.

Valentina Shevchenko (19-3) is still your UFC women's flyweight queen, tyrannizing Katlyn Chookagian en route to a third-round TKO in her third title defense. Only Amanda Nunes can test her. #UFC247 pic.twitter.com/Sp0ihFgP99 — Kyle Johnson (@VonPreux) February 9, 2020

Но уже в начале третьей трехминутки рефери был вынужден остановить поединок после того, как Шевченко завалила американку на настил октагона и выбросила серию ударов в голову.

Шевченко – Чукагян

Шевченко – Чукагян

Шевченко – Чукагян

Как сообщал OBOZREVATEL, лучший боец UFC в независимости от весовой категории Джон Джонс едва не лишился титула в поединке против Доминика Рейеса.

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