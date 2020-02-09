Главная Новости
9 февраля • обновлено в 14:29
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Чемпионка UFC добыла победу жестоким нокаутом: опубликовано видео

Читать материал на украинском

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко сверхуверенно защитила титул лучшей в наилегчайшем весе.

Спортсменка из Кыргызстана в рамках турнира UFC 247 в Хьюстоне разбила менее чем за три раунда американку Кэтлин Чукагян и в третий раз провела успешную защиту чемпионского пояса.

Шевченко – Чукагян

Шевченко – Чукагян

Бой прошел в одностороннем порядке. Шевченко полностью контролировала ход боя, раз за разом попадая в соперницу. Во втором раунде Валентина эффектным ударом с разворота попала в голову Чукагян, но та устояла.

Новости
UFC 247: все результаты

Но уже в начале третьей трехминутки рефери был вынужден остановить поединок после того, как Шевченко завалила американку на настил октагона и выбросила серию ударов в голову.

Шевченко – Чукагян

Шевченко – Чукагян

Шевченко – Чукагян

Шевченко – Чукагян

Шевченко – Чукагян

Шевченко – Чукагян

Как сообщал OBOZREVATEL, лучший боец UFC в независимости от весовой категории Джон Джонс едва не лишился титула в поединке против Доминика Рейеса.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
Персона
Валентина Шевченко (UFC)
Место
США Хьюстон
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги