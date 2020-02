Чемпионка UFC добыла победу жестоким нокаутом: опубликовано видео

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко сверхуверенно защитила титул лучшей в наилегчайшем весе.

Спортсменка из Кыргызстана в рамках турнира UFC 247 в Хьюстоне разбила менее чем за три раунда американку Кэтлин Чукагян и в третий раз провела успешную защиту чемпионского пояса.

Бой прошел в одностороннем порядке. Шевченко полностью контролировала ход боя, раз за разом попадая в соперницу. Во втором раунде Валентина эффектным ударом с разворота попала в голову Чукагян, но та устояла.

Valentina Shevchenko (19-3) is still your UFC women's flyweight queen, tyrannizing Katlyn Chookagian en route to a third-round TKO in her third title defense. Only Amanda Nunes can test her. #UFC247 pic.twitter.com/Sp0ihFgP99