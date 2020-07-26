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Чемпионка Европы про Крым: разруха и бедность в этих краях отталкивают и вызывают сожаление

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
3,5 т.
Александра Бойкова

Александра Бойкова не смогла сдержать эмоций от посещения полуострова.

Знаменитую российскую фигуристку Александру Бойкову, которая отправилась на отдых в оккупированный Крым, шокировал уровень жизни на полуострове.

Титулованная 18-летняя спортсменка ехала 4,5 часа от Ялты до Нового света, и была поражена состоянием транспортных развязок и отсутствием инфраструктуры.

"По дороге ты проезжаешь несколько городков, и, честно говоря, становится жалко тех людей, которые в них живут. Вот ты живёшь на берегу моря, и, кажется, что лучше ничего и не представить. Но та разруха и бедность, царящие в этих краях, просто отталкивает и вызывает сожаление. Нет никакой инфраструктуры и местным жителям, а тем более туристам там просто нечем заняться", – написала девушка в Instagram.

Александра Бойкова шокирована ситуацией в Крыму

Александра Бойкова шокирована ситуацией в Крыму Instagram Александры Бойковой

Бойкова выступает в паре с Дмитрием Козловским. Они стали чемпионами Европы 2020 года, бронзовыми призерами чемпионата Европы-2019, чемпионами России-2020 и серебряными призерами юниорского чемпионата мира-2017.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бойкова снялась в купальнике после сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ)

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