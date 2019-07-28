Чемпиона России выловили из реки мертвым с простреленной головой

Бывший чемпион России, СНГ и Германии по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в субботу, 27 июля. Его сын около недели назад заявил в полицию о пропаже отца.

Труп 51-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы был вытащен правоохранителями в Петербурге из реки Мойки.

В Петербурге нашли тело экс-чемпиона по кикбоксингу с простреленной головой. Это произошло на набережной реки Мойки https://t.co/F0PB7NVZTT pic.twitter.com/HFgZ8iaVVg — #говоритмосква (@govoritmsk) July 28, 2019

Сергей Карпенко стал чемпионом СНГ в 1991 году, а в 1992 году выиграл чемпионаты России и вооруженных сил. В 1993 году он вышел в финал чемпионата Европы. Затем он начал выступать за немецкий спортивный клуб и стал чемпионом Берлина. В последние годы Карпенко работал тренером.

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Как сообщал OBOZREVATEL, многократного победителя и призера турниров по дзюдо в категории до 81 кг Самарской области убили в ходе "стрелки" в Тольятти.

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