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Чемпиона России выловили из реки мертвым с простреленной головой

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Бывший чемпион России, СНГ и Германии по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в субботу, 27 июля. Его сын около недели назад заявил в полицию о пропаже отца.

Труп 51-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы был вытащен правоохранителями в Петербурге из реки Мойки.

Сергей Карпенко стал чемпионом СНГ в 1991 году, а в 1992 году выиграл чемпионаты России и вооруженных сил. В 1993 году он вышел в финал чемпионата Европы. Затем он начал выступать за немецкий спортивный клуб и стал чемпионом Берлина. В последние годы Карпенко работал тренером.

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Тема
кикбоксинг
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
Новости России
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