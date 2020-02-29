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29 февраля • обновлено в 19:32
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Чемпион мира по велоспорту трагически погиб в России

6.7т
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Первый советский чемпион мира в шоссейном велоспорте Андрей Ведерников погиб в субботу, 29 февраля, на 61-м году жизни.

Андрей Ведерников

Андрей Ведерников

fotokto.ru

"Трагически умер Андрей Георгиевич Ведерников, чемпион мира 1981 года в групповой гонке, победитель Vuelta Mexico Telmex и "Тура Словакии". Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, ученикам Андрея Георгиевича", — говорится в сообщении Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Как уточнил гендиректор ФВСР Юрий Кучерявый, трагедия разыгралась в Ижевске на лесоповале.

"Ведерникова придавило деревом", сказал Кучерявый, добавив, что на месте происшествия идет следствие, присутствуют врачи.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
велоспорт
Место
Россия Ижевск
Тег
Новости России
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Круто чемпион велогонщик погиб на лесоповале)))))))))охренеть)))сидел на лесосеке за то что его ученик не выиграл гонку имени Путина?))))))))
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Артеллерист Моня, готовь свою руксолану ( в смысле ж..пу подмой) - скоро друзья по нато будут принимать в дар крым от таких как ты
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