Первый советский чемпион мира в шоссейном велоспорте Андрей Ведерников погиб в субботу, 29 февраля, на 61-м году жизни.

Андрей Ведерников fotokto.ru

"Трагически умер Андрей Георгиевич Ведерников, чемпион мира 1981 года в групповой гонке, победитель Vuelta Mexico Telmex и "Тура Словакии". Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, ученикам Андрея Георгиевича", — говорится в сообщении Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Как уточнил гендиректор ФВСР Юрий Кучерявый, трагедия разыгралась в Ижевске на лесоповале.

"Ведерникова придавило деревом", сказал Кучерявый, добавив, что на месте происшествия идет следствие, присутствуют врачи.

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