Двукратный чемпион мира по боям без правил Магомедхан Гамзатханов, известный в спортивном мире как Волк-хан с восхищением сравнил президента России Владимира Путина с Иосифом Сталиным.

"Мы часто видим и слышим, что руководители стран – всемогущие люди, что они все могут и все контролируют. Во всех проблемах и бедах обвиняют их. Умные люди понимают, что это не совсем так. Сегодня я хочу провести параллель между двумя руководителями стран, между вождем СССР Сталиным и президентом России В. Путиным. Оба этих руководителя являются доминирующими политиками мира своего времени. Оба руководителя с колен подняли и укрепили страну. Я восхищен поступком и смелостью президента России В. Путина. Путин делает очень важный и нужный шаг для страны и для народа, реформируя Конституцию страны", - написал экс-боец у себя в Instagram.

Опубликовав хвалебный пост у себя в Instagram 58-летний дагестанец получил бурю негатива в комментариях.

"Волкхан,позор вам. Отписка! Вы защищаете человека который не уважает государство,конституцию и тем более народ! Он и его шайка грабят Россию уже 20 лет", - пишут юзеры.

Затем дагестанец опубликовал еще один пост, где отметил, что от его страницы отписался внук Сталина:

"Уважаемые друзья! После вчерашнего поста от меня отписались около 100 человек, в том числе и внук И. Сталина Яков Джугашвили. Извините, не угодил. Не угодил, потому что пишу сам и сугубо личное мнение".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий сборной России Сергей Юран унизил Украину и футболиста сборной Романа Яремчука за его слова после победы над сборной Португалии в квалификации Евро-2020.

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