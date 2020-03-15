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15 марта • обновлено в 17:29
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Чемпион мира из России восхитился Сталиным и Путиным, получив ответку в сети

5.8т
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Двукратный чемпион мира по боям без правил Магомедхан Гамзатханов, известный в спортивном мире как Волк-хан с восхищением сравнил президента России Владимира Путина с Иосифом Сталиным.

"Мы часто видим и слышим, что руководители стран – всемогущие люди, что они все могут и все контролируют. Во всех проблемах и бедах обвиняют их. Умные люди понимают, что это не совсем так. Сегодня я хочу провести параллель между двумя руководителями стран, между вождем СССР Сталиным и президентом России В. Путиным. Оба этих руководителя являются доминирующими политиками мира своего времени. Оба руководителя с колен подняли и укрепили страну. Я восхищен поступком и смелостью президента России В. Путина. Путин делает очень важный и нужный шаг для страны и для народа, реформируя Конституцию страны", - написал экс-боец у себя в Instagram.

Уважаемые друзья! Мы часто видим и слышим, что руководители стран – всемогущие люди, что они всё могут и всё контролируют. Во всех проблемах и бедах обвиняют их. Умные люди понимают, что это не совсем так. Сегодня я хочу провести параллель между двумя руководителями стран, между вождем СССР Сталиным и с президентом России В. Путиным. Оба этих руководителя являются доминирующими политиками мира своего времени. Подчеркиваю своего времени. Оба руководителя с колен подняли и укрепили страну. Однако, даже имея такую политическую силу в мире и огромную поддержку своего народа, обе лидера не такие могущественные, как некоторые представляют для себя. Вот вам правдивый пример. В 1952 году, на 19 съезде КПСС И.Сталин озвучил начало реформу КПСС, где он хотел отодвинуть партию от управления страной, давая ей функции только подготовки кадров и идеологией. Однако, засидевшие коммунисты, которые привыкли командовать в стране и при этом не нести ни за что ответственность, стали в позу, и впоследствии всемогущего Сталина аккуратно отправили на тот свет. Сегодня в нашей стране самая обсуждаемая тема – это реформа Конституции страны. Реформа Конституции обсуждается среди всех слоев народа, от мала до велика. Я восхищён поступком и смелостью президента России В. Путина. Путин делает очень важный и нужный шаг для страны и для народа, реформируя Конституцию страны. Как вы знаете, в 90 годы Конституция страны была написана за пределами страны, и привезена в Россию под органную музыку Баха и передана для утверждения в законодательные органы под названием "приехали повара на конкурс". Это конституция устраивала и устраивает всех, кто колбасит деньги в России, чьи дети и семьи живут за границей за счёт Россиян. Кто подготовил жильё и место жительство для дальнейшей жизни за пределами страны. Это состоятельные и сильные люди, которые в большей степени владеют капиталом и находятся в исполнительных и законодательных органах. Сегодня можно считать, что Президент России В.В. Путин открыто объявил войну этим людям, как в своё время И. Сталин партработникам СССР. Пока идут серьезные закулисные дебаты, но противники реформы конституции, то есть Путина ещё не показали своё истинное лиц

Публикация от Gamzathanov Magomedhan (@volk_han)

Опубликовав хвалебный пост у себя в Instagram 58-летний дагестанец получил бурю негатива в комментариях.

"Волкхан,позор вам. Отписка! Вы защищаете человека который не уважает государство,конституцию и тем более народ! Он и его шайка грабят Россию уже 20 лет", - пишут юзеры.

Чемпион из РФ восхитился Сталиным и Путиным, получив ответку в сети
Чемпион из РФ восхитился Сталиным и Путиным, получив ответку в сети
Чемпион из РФ восхитился Сталиным и Путиным, получив ответку в сети
Чемпион из РФ восхитился Сталиным и Путиным, получив ответку в сети
Чемпион из РФ восхитился Сталиным и Путиным, получив ответку в сети
Чемпион из РФ восхитился Сталиным и Путиным, получив ответку в сети

Затем дагестанец опубликовал еще один пост, где отметил, что от его страницы отписался внук Сталина:

"Уважаемые друзья! После вчерашнего поста от меня отписались около 100 человек, в том числе и внук И. Сталина Яков Джугашвили. Извините, не угодил. Не угодил, потому что пишу сам и сугубо личное мнение".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий сборной России Сергей Юран унизил Украину и футболиста сборной Романа Яремчука за его слова после победы над сборной Португалии в квалификации Евро-2020.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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сибирский ватник
сибирский ватник
для кого то Сталин тиран,для кого то Отец народов.А вот вы ,в своем окружении много народа пострадавших от сталинского режима знаете?Лично я одного,у которого у деда дом под школу забрали.И ещё дядька мой в лагерь попал..За хулиганку.
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Иванович Василий
Иванович Василий
))) Ахахахаха! Даже внук - и тот не выдержал! Браво внуку!
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Повностью згоден з спортсменом.
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