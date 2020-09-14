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Чемпион мира из Беларуси: в нас стреляют, калечат, зверски издеваются, насилуют и унижают

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
1,1 т.
Степан Попов осудил действия ОМОНовцев. Instagram Степана Попова

Жестокие избиения протестующих против режим Александра Лукашенко не должны остаться безнаказанным.

Об этом заявил белорусский чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов. По его словам, он никогда не простит и не поймет действий силовиков. Он вспомнил, что со многими из них вместе тренировался.

"Хочу обратиться ко всем представителям единоборств. Все мы сильные ребята и можем постоять за себя и за своих близких, например, если на нас кто-то нападет на улице. Но когда это делают те, кто должен нас защищать, да и еще бьют с невероятной жестокостью, стреляют, калечат, зверски издеваются, насилуют и унижают… Какими бы мы не обладали титулами, использовать свои навыки в ответ, мы не хотим! Многие из этих ребят делили с нами спортивные залы, ринги, татами, борцовские ковры. Все это просто перевернуло мое сознание. Это сложно понять и нельзя простить", – сказал Попов в видеообращении на своей странице в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусская биатлонистка Надежда Скардино резко ответила олимпийскому чемпиону из России Александру Тихонову за критику спортсменов, выступивших против Александра Лукашенко.

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